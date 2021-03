M5s | Giuseppe Conte prepara la causa a Casaleggio | il retroscena

Leggi su tpi

(Di martedì 23 marzo 2021) Il nuovo statuto del Movimento 5 stelle e il suo codice etico sono al momento in stand-by. Il leader in pectore dei pentastellati,, ha infatti prima un altro e più urgente problema da risolvere. Si chiama Davide. Secondo unpubblicato su La Stampa, il presidente dell’Associazione Rousseau e figlio del co-fondatore del M5s Gianroberto ha deciso che prima di indire altre votazioni online gli eletti M5s dovranno pagare gli arretrati dovuti alla piattaforma: si parla di 450mila euro. Per questo l’ex premier, secondo quanto scrive Federico Capurso, si è riunito con alcuni giuristi, ha ottenuto il via libera dai vertici grillini e ha iniziato are le carte per portare in tribunale l’associazione: “Intentareè il ...