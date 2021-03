La road map di Franco per "affrancarsi" dagli aiuti a fine anno (Di martedì 23 marzo 2021) C’è una questione che corre parallela ai contagi e alla spinta opposta dei vaccini. È la questione del quando l’economia del Paese sarà in grado di invertire un trend che dalla scorsa primavera ad oggi ha marcato la peggiore crisi dal Dopoguerra. A questa questione, che tira dentro anche l’economia reale, quella dei bar, dei ristoranti e delle altre attività, il Governo dà una prima risposta. La dà il ministro dell’Economia Daniele Franco. Eccola la road map: la ripresa già tra aprile e giugno, poi un’accelerazione nel terzo e nel quarto trimestre. Ma questo percorso comporta anche un trend opposto: sulla macchina degli aiuti, a pieno regime da un anno, inizia a prendere forma il tasto off. Uno spegnimento graduale, ma “verso fine anno” è la prima indicazione che puntella ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) C’è una questione che corre parallela ai contagi e alla spinta opposta dei vaccini. È la questione del quando l’economia del Paese sarà in grado di invertire un trend che dalla scorsa primavera ad oggi ha marcato la peggiore crisi dal Dopoguerra. A questa questione, che tira dentro anche l’economia reale, quella dei bar, dei ristoranti e delle altre attività, il Governo dà una prima risposta. La dà il ministro dell’Economia Daniele. Eccola lamap: la ripresa già tra aprile e giugno, poi un’accelerazione nel terzo e nel quarto trimestre. Ma questo percorso comporta anche un trend opposto: sulla macchina degli, a pieno regime da un, inizia a prendere forma il tasto off. Uno spegnimento graduale, ma “verso” è la prima indicazione che puntella ...

