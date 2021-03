' La curva sta scendendo ma non quanto auspicavamo | ospedali in difficoltà'

(Di martedì 23 marzo 2021) ANCONA - 'Per la prima volta abbiamo dei numeri che flettono in maniera piu' sensibile ma meno rispetto a'. Lo ha detto il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, questa ...

Nonostante la pressione sia ancora molto forte lascende in maniera più decisa ad Ancona, inizia a scendere a Macerata ed in provincia di Ascoli. Registriamo invece una salita a Fermo e Pesaro ...La velocità di crescita dellaepidemica "siriducendo" approfondimento Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA Attualmente, ha detto Pregliasco nel corso del suo intervento, ...La curva di contagio scende di oltre un punto ma il covid continua a mietere vittime. Il bollettino pubblicato dall’unità di Crisi regionale sull’emergenza sanitaria parla oggi di 1.862 nuovi contagi ...Non cala la curva epidemiologica in Sardegna dove nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 159 nuovi casi e un tasso di positività che all'1,8% su 8.510 tamponi ...