Italia | Gabbia | “Scamacca? Fortissimo | ci darà una mano in queste tre partite”

(Di martedì 23 marzo 2021) Matteo, difensore della Nazionale Under 21 azzurra e del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della fase a gironi dell’Europeo Under 21: “Per me è stato un periodo particolare, ma sono pronto, mi sono allenato bene e sono rientrato da parecchio tempo, ho avuto anche la fortuna di poter giocare contro il Napoli e ho avuto buone sensazioni. Siamo pronti a dare il massimo e a proseguire nel nostro percorso. Ci aspettiamo un girone difficile, ma daremo il massimo e ci faremo rispettare”. Il classe ’99 è stato poi interpellato circa la somiglianza trae Vieri: “È un attaccantee sta crescendo tanto, siamo tutti molto contenti di averlo nel nostro gruppo, cisicuramente una grandeintre, davanti siamo molto ...

Advertising

sportface2016 : #Italia Matteo #Gabbia parla alla vigilia della fase a gironi dell'Europeo Under 21. Il difensore del Milan dice… - Mediagol : #Italia Under 21, Gabbia: 'Infortunio col #Milan, periodo particolare. Scamacca? Sono sicuro di una cosa'… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Milan, Gabbia: “Ho giocato contro il Napoli e ho avuto buone sensazioni… - AlessandroPaoli : RT @TuttoNazionali: ???? 2??1?? | ?? #Gabbia : «Pronto a dare il mio contributo. Ci faremo valere nel girone» #TuttoNazionali #Italia #ItaliaU… - TuttoNazionali : ???? 2??1?? | ?? #Gabbia : «Pronto a dare il mio contributo. Ci faremo valere nel girone» #TuttoNazionali #Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Gabbia

Purtroppo, è soltanto uno il giocatore del Milan partito con l'di Roberto Mancini: Gianluigi ... Parliamo di Matteoe Sandro Tonali . Soprattutto il primo, non ha passato una bella annata. ...UNDER 21 (3 - 5 - 2) : Carnesecchi; Del Prato,, Lovato; Zappa, Frattesi, Rovella, Tonali, Sala; Cutrone, Scamacca.Matteo Gabbia, difensore del Milan e dell’Italia under 21, ha parlato in conferenza stampa: “Per me è stato un periodo particolare, ma sono pronto, mi sono allenato bene e sono rientrato da parecchio ...Poter gareggiare in Italia per ottenere un risultato prestigioso agli Europei ... Luca Parlato (Marina Militare), Cesare Gabbia (Marina Militare-SC Elpis), Camilla Infante, Salvatore Monfrecola (RYCC ...