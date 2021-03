(Di martedì 23 marzo 2021)all’15, ha attaccato pesantemente alcuni volti del reality. Nella serata di ieri, il discusso modello dagli occhi di ghiaccio, è stato eliminato dal game-show. La volontà dei telespettatori ha infatti preferito la presenza di Angela Melillo a quella diin Honduras. Verdetto che al naufrago non è proprio andato giù. Una volta giunto a Parasite Island, la spiaggia dove ‘alloggia’ Fariba Tehrani,ha deciso di tornare in Italia. A Parasite infatti, il naufrago avrebbe potuto avere la possibilità di riscattarsi. Non ha voluto però fare un ultimo tentativo, decidendo di concludere lì l’esperienza estrema, con la contrarietà evidente di Ilary Blasi che non ha fatto granché per nascondere il suo dissenso. Una volta essersi ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Grazie @ElettraLambo, Akash aveva bisogno di un nuovo nome: AKASHA. ???? #Isola - trash_italiano : Io Akash non l'ho capito. Proprio in generale. #Isola - IsolaDeiFamosi : 'C'è riso, cocco, mandorle, cibo... Ti faccio un massaggio!' Convincere Akash, lo stai facendo nel modo giusto.… - zazoomblog : Isola 15 Akash Kumar furioso dopo l’eliminazione se la prende con Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini - #Isola… - tottiseyes_ : RT @annamobene0: Akash 'tanto la mia isola l'ho vinta.' Ilary 'la sua isola l'ha vinta hai capito tommà' Tommy 'si amore 3 giorni e la vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Akash

Leggi anche Ilary Blasi controKumar all'dei Famosi E per finire, Tommaso ha lanciato una bella stoccata ad Awed e Myrea : "Poi z come zerbino, per il comportamento di Awed con Vera Gemma,...- - > Leggi Anche 'L'dei Famosi',Kumar è l'eliminato della terza puntata In questo modo, la vittoria dei Buriños porta nel gruppo, come ricompensa, l'attore Brando Giorgi , ...Ieri, lunedì 22 marzo 2021, su Canale 5 è andata in onda la terza puntata de L'Isola dei Famosi. Durante la serata l'opinionista Tommaso Zorzi ha fatto il suo "Punto Zeta" della ...Akash Kumar è una figura che ha sempre fatto molto parlare di sé ma Ilary Blasi lo ho ha comunque voluto all’Isola dei famosi pensando che avrebbe potuto fare un bel percorso di vita. Ma, ...