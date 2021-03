Inter, Conte alla Pinetina ma con chi? La diaspora dei nazionali (Di martedì 23 marzo 2021) I tre azzurri dell’Inter Bastoni, Barella e Sensi parteciperanno alle gare di qualificazione al Mondiale dopo l’ok dell’Ats alla Figc L’Ats di Milano ha accolto la richiesta avanzata dalla Figc. Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi da domani saranno in Nazionale agli ordini di Roberto Mancini. Inizialmente, l’ente aveva bloccato la risposta alle rispettive Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 23 marzo 2021) I tre azzurri dell’Bastoni, Barella e Sensi parteciperanno alle gare di qualificazione al Mondiale dopo l’ok dell’AtsFigc L’Ats di Milano ha accolto la riesta avanzata dFigc. Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi da domani saranno in Nazionale agli ordini di Roberto Mancini. Inizialmente, l’ente aveva bloccato la risposta alle rispettive Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

