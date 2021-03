Inclusione, è un diritto fondamentale assegnare tutte le ore di sostegno ad insegnanti specializzati (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Importante la sentenza del TAR del Lazio sul tema dell’Inclusione scolastica, che vede il sindacato Anief di nuovo impegnato con l’iniziativa “Non un’ora di meno”, per garantire a tutti gli alunni con un handicap certificato e grave, ex comma 3 articolo 3 della Legge 104, la possibilità di avere un insegnante specializzato. “Una sentenza molto importante”, commenta il Presidente del sindacato Marcello Pacifico, ricordando che il TAR del Lazio stabilisce che tutte le novità introdotte dai decreti delegati della legge 107, sul profilo di funzionamento, sulla certificazione stessa, sul progetto educativo individuale, devono essere introdotte soltanto quando l’alunno passa da un grado di istruzione all’altro, proprio per garantire una certa continuità col percorso precedente e senza ledere il diritto ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Importante la sentenza del TAR del Lazio sul tema dell’scolastica, che vede il sindacato Anief di nuovo impegnato con l’iniziativa “Non un’ora di meno”, per garantire a tutti gli alunni con un handicap certificato e grave, ex comma 3 articolo 3 della Legge 104, la possibilità di avere un insegnante specializzato. “Una sentenza molto importante”, commenta il Presidente del sindacato Marcello Pacifico, ricordando che il TAR del Lazio stabilisce chele novità introdotte dai decreti delegati della legge 107, sul profilo di funzionamento, sulla certificazione stessa, sul progetto educativo individuale, devono essere introdotte soltanto quando l’alunno passa da un grado di istruzione all’altro, proprio per garantire una certa continuità col percorso precedente e senza ledere il...

