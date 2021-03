Il Regno Unito sigilla le frontiere: “Multa da 5mila sterline per chi va all’estero” (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar – Dal Regno Unito non si esce, pena Multa salatissima. Londra chiude le frontiere con una legge ad hoc che vieta i viaggi all’estero se non per ragioni essenziali e debitamente giustificate. A un anno esatto dal primo lockdown nazionale, imposto in Gran Bretagna il 23 marzo 2020, il governo di Boris Johnson sigilla così in confini. La nuova norma prevede multe da 5mila sterline (pari a 5.800 euro) per chiunque provi a lasciare il Regno Unito verso una qualsiasi destinazione estera, senza i succitati giustificati motivi. Regno Unito, la nuova norma sui viaggi all’estero Una norma che viene inserita in una più generale stretta alle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar – Dalnon si esce, penasalatissima. Londra chiude lecon una legge ad hoc che vieta i viaggise non per ragioni essenziali e debitamente giustificate. A un anno esatto dal primo lockdown nazionale, imposto in Gran Bretagna il 23 marzo 2020, il governo di Boris Johnsoncosì in confini. La nuova norma prevede multe da(pari a 5.800 euro) per chiunque provi a lasciare ilverso una qualsiasi destinazione estera, senza i succitati giustificati motivi., la nuova norma sui viaggiUna norma che viene inserita in una più generale stretta alle ...

