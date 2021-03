Il leghista Durigon propone un condono automatico ogni 6-7 anni per le cartelle (Di martedì 23 marzo 2021) “La cancellazione degli atti fiscali dopo 6-7 anni deve diventare automatica”. Claudio Durigon, sottosegretario leghista all’Economia, lancia la proposta in un’intervista a La Stampa a pochi giorni dall’approvazione del condono della Lega per le cartelle esattoriali da parte del governo Draghi. “Nel magazzino dell’Agenzia delle entrate esistono 137 milioni di cartelle e il 91 per cento sono crediti inesigibili”, dice Durigon nell’intervista. “È un problema serio, l’Agenzia deve fare il possibile per recuperare le somme. Ma se non ci si riesce, la cancellazione degli atti dopo cinque, sei o sette anni deve diventare automatica, non possiamo fare una legge ogni volta”. Per quanto riguarda la cancellazione approvata in Consiglio dei ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021) “La cancellazione degli atti fiscali dopo 6-7deve diventare automatica”. Claudio, sottosegretarioall’Economia, lancia la proposta in un’intervista a La Stampa a pochi giorni dall’approvazione deldella Lega per leesattoriali da parte del governo Draghi. “Nel magazzino dell’Agenzia delle entrate esistono 137 milioni die il 91 per cento sono crediti inesigibili”, dicenell’intervista. “È un problema serio, l’Agenzia deve fare il possibile per recuperare le somme. Ma se non ci si riesce, la cancellazione degli atti dopo cinque, sei o settedeve diventare automatica, non possiamo fare una leggevolta”. Per quanto riguarda la cancellazione approvata in Consiglio dei ...

Advertising

enribarbieri : Il sottosegretario leghista Durigon: “Chi parla di condono lo fa senza cognizione”. Veramente l’ha detto chiaro e t… - Massimi47715989 : 'Quello raggiunto con il Decreto Sostegni per noi è solo il primo passo'E' IL PRIMO E L ULTIMO PASSO CARO SAL… - danglard0812 : @chiaralaudy É buffo che nessuno inizi a farsi qualche domanda su un’eventuale responsabilità del governo attuale.… - PietroSalvatori : Sul DL Sostegni il nodo delle cartelle. Per i sindacati è 'condono mascherato 'Sullo stralcio per il periodo 2005-… - aghi7723 : @EugenioCardi Il sottosegretario leghista (ovviamente) Durigon ha anche proposto di togliere dal 1/7 il cashback. H… -