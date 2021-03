iCarly, tutto ciò che sappiamo sul revival e le riprese iniziate (Di martedì 23 marzo 2021) Sono ufficialmente iniziate le riprese del revival di iCarly. Ecco tutte le indiscrezioni sul cast, la data di uscita e molto altro. iniziate le riprese del revival di iCarly È ufficialmente iniziata la produzione di iCarly, il revival della popolare sitcom per ragazzi andata in onda su Nickelodeon dal 2007 al 2012. Con una foto scattata da Paramount+, il servizio di streaming sul quale andrà in onda la serie, è stato annunciato il tanto atteso ritorno sul set degli attori del cast originale: Miranda Cosgrove, Jerry Trainor e Nathan Kress. Da ciò che sappiamo, il revival sarà ambientato 10 anni dopo la conclusione della serie regolare e conterrà 13 nuovi episodi. Questa volta ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021) Sono ufficialmenteledeldi. Ecco tutte le indiscrezioni sul cast, la data di uscita e molto altro.ledeldiÈ ufficialmente iniziata la produzione di, ildella popolare sitcom per ragazzi andata in onda su Nickelodeon dal 2007 al 2012. Con una foto scattata da Paramount+, il servizio di streaming sul quale andrà in onda la serie, è stato annunciato il tanto atteso ritorno sul set degli attori del cast originale: Miranda Cosgrove, Jerry Trainor e Nathan Kress. Da ciò che, ilsarà ambientato 10 anni dopo la conclusione della serie regolare e conterrà 13 nuovi episodi. Questa volta ...

mvrtinvx : va bene tutto, ma PERCHÉ IO NON ERO A CONOSCENZA DEL FATTO CHE STESSERO FACENDO UN REVIVAL DI ICARLY????? - romanticbee : RT @_cannuccia__: ALLORA È TUTTO VERO STO PER PIANGERE #iCarly - _cannuccia__ : ALLORA È TUTTO VERO STO PER PIANGERE #iCarly - AlexNick2000 : Ho letto che stanno facendo il revival di ICarly e adoro tutto questo, ma io non posso accettare di avere Carly e F… -

