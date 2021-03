"Ho dormito due ore ma volevo esserci". Le prime parole di Fedez e i saluti di Mara a Vittoria

(Di martedì 23 marzo 2021) “Non ci sto capendo niente, hoforse due ore, ma”. Da Milano, il rapper, neo papà di, avuta oggi dalla moglie Chiara Ferragni, è intervenuto alla conferenza stampa di “LOL: Chi ride è fuori”, il nuovo comedy show Amazon Original italiano, una sfida fra dieci comici professionisti che dovranno restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente a far ridere i loro avversari. In questo caso, però, è stato lui a ridere dopo che Elio – uno dei concorrenti assieme, tra gli altri, a Frank Matano e Katia Follesa - gli ha detto che è riuscito a trovare “la scusa più forte pur di non prendere parte a una conferenza stampa”. Subito dopo è intervenutaMaionchi che proprio conè uno dei giudici del nuovo programma ...

"Non ci ho dormito due notti - assicura - . Anche perché dovevo fare il vaccino martedì scorso, ma è stato tutto interrotto per via degli approfondimenti su AstraZeneca e ora essere richiamata dopo ...

Fedez è intervenuto alla conferenza stampa di "LOL: Chi ride è fuori". La Maionchi scherza: "Mi hai tradito per un'altra donna, non c'è niente da fare" ...