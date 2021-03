Hacker sabotavano la Dad per evitare le interrogazioni | 3 denunciati

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 23 marzo 2021) ‘Roma, 23 mar – Tra i vari inconvenienti della Dad – già al centro di notevoli polemiche e di manifestazioni che ne chiedono la cessazione – mancavano solo glie i disturbatori delle lezioni online. Così glibloccavano le lezioni in Dad E anche questa «lacuna» è stata colmata da un agguerrito gruppo di ragazzi il cui principale passatempo, ricostruito da un’indagine condotta dalla Polizia Postale di Genova, era quello di disturbare o interrompere proprio le lezioni digitali. I tre, di cui un minorenne, residenti nelle province di Milano e Messina, raccoglievano codici di accesso alle varie lezioni, su gruppi appositi di Instagram e Telegram. Glioperavano come un autentico sodalizio organizzato e dopo aver ottenuto i codici intervenivano bloccando le lezioni in Dad. Le indagini, coordinate dalla Procura della ...