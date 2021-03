Foggia e la conferma di Pippo Inzaghi: “È quello che vogliamo sia noi che lui” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ospite a SportItaliaMercato, Pasquale Foggia conferma Pippo Inzaghi anche per la prossima stagione: “Ci penseremo nelle prossime settimane. Ma la sua permanenza è quello che vogliamo sia noi che lui, c’è massima sintonia”. Su Adolfo Gaich: “I primi contatti risalgono a un anno fa. Appena c’è stata la possibilità a gennaio, lo abbiamo preso. Ora c’è la volontà di riscattarlo”. Foto: ZetaNews L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ospite a SportItaliaMercato, Pasqualeanche per la prossima stagione: “Ci penseremo nelle prossime settimane. Ma la sua permanenza èchesia noi che lui, c’è massima sintonia”. Su Adolfo Gaich: “I primi contatti risalgono a un anno fa. Appena c’è stata la possibilità a gennaio, lo abbiamo preso. Ora c’è la volontà di riscattarlo”. Foto: ZetaNews L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

