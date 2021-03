Draghi: "Fermare divario tra Sud e Nord, recuperare fiducia in legalità" (Di martedì 23 marzo 2021) E’ necessario «far ripartire il processo di convergenza tra Mezzogiorno e centro-Nord che è fermo da decenni». Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi intervenendo all’evento «Sud - Progetti... Leggi su feedpress.me (Di martedì 23 marzo 2021) E’ necessario «far ripartire il processo di convergenza tra Mezzogiorno e centro-che è fermo da decenni». Lo dice il presidente del Consiglio, Mariointervenendo all’evento «Sud - Progetti...

Advertising

Palazzo_Chigi : 'Vogliamo spendere al meglio le risorse del programma #NextGenerationEU per fermare l’allargamento del divario tra… - RaiNews : '#Sud-Progetti per ripartire': c'è stato 'un forte calo di investimenti pubblici che ha colpito il Sud' e ora 'per… - Tatarella : RT @Palazzo_Chigi: 'Vogliamo spendere al meglio le risorse del programma #NextGenerationEU per fermare l’allargamento del divario tra Nord… - ZanghiGiovanni : RT @Palazzo_Chigi: 'Vogliamo spendere al meglio le risorse del programma #NextGenerationEU per fermare l’allargamento del divario tra Nord… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Draghi: 'Fermare il divario con il Sud e recuperare fiducia nella legalità e nelle istituzioni, siano esse scuola, sanità… -