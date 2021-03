De Boer: “Ajax-Roma sfida aperta. Ma Ten Hag ha un piccolo vantaggio…” (Di martedì 23 marzo 2021) L'Europa League mette di fronte due formazioni dal gioco scintillante: la Roma di Paulo Fonseca e l'Ajax. I giallorossi sono l'ultima italiana rimasta in Europa, ma non sarà un'impresa raggiungere la finale, dato che gli olandesi sembrano essere tornati quelli della semifinale di Champions League nel 2019.caption id="attachment 1092343" align="alignnone" width="4096" Ajax Onana (Twitter Ajax)/captionEQUILIBRIOIl pronostico è difficile e tocca a Ronald De Boer fare le carte a questo confronto interessante. Queste le sue parole a Teleradiostereo: "Credo sia un sorteggio difficile per entrambe le squadre, c'erano rose molto forti da pescare, l'Arsenal, lo United. I lancieri e i giallorossi sono due formazioni molto interessanti. Per la qualificazione credo sia un discorso aperto, l'Ajax è ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 marzo 2021) L'Europa League mette di fronte due formazioni dal gioco scintillante: ladi Paulo Fonseca e l'. I giallorossi sono l'ultima italiana rimasta in Europa, ma non sarà un'impresa raggiungere la finale, dato che gli olandesi sembrano essere tornati quelli della semifinale di Champions League nel 2019.caption id="attachment 1092343" align="alignnone" width="4096"Onana (Twitter)/captionEQUILIBRIOIl pronostico è difficile e tocca a Ronald Defare le carte a questo confronto interessante. Queste le sue parole a Teleradiostereo: "Credo sia un sorteggio difficile per entrambe le squadre, c'erano rose molto forti da pescare, l'Arsenal, lo United. I lancieri e i giallorossi sono due formazioni molto interessanti. Per la qualificazione credo sia un discorso aperto, l'è ...

Advertising

ItaSportPress : De Boer: 'Ajax-Roma sfida aperta. Ma Ten Hag ha un piccolo vantaggio...' - - Inter_Rompi : RT @persemprecalcio: ?????? Peter #Bosz è stato esonerato dal Bayer Leverkusen: citiamo anche De Boer per parlare dell'esportazione del model… - romanewseu : #DeBoer: 'Sorteggio difficile per #Ajax e Roma. #Kluivert? Non era pronto al salto, ora deve dimostrare il suo valo… - ItaSportPress : De Boer: 'L'Eredivisie campionato che penalizza l'Ajax' - - persemprecalcio : ?????? Peter #Bosz è stato esonerato dal Bayer Leverkusen: citiamo anche De Boer per parlare dell'esportazione del mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Boer Ajax De Boer: 'L'Eredivisie campionato che penalizza l'Ajax' Intervenuto durante il pomeriggio di Teleradiostereo, Ronald de Boer, campione d'Europa con l'Ajax nel 1995, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla sfida tra gli olandesi e la Roma: Ai quarti di finale di Europa League si giocherà Ajax - Roma: per le due ...

De Boer: 'Kluivert non era pronto per la Roma, ora...' Commenta per primo Ronald de Boer , campione d'Europa con l' Ajax nel 1995, parla a Teleradiostereo , dicendo la sua su Justin Kluivert , giocatore ancora di proprietà della Roma ora in prestito all'RB Lipsia: 'Kluivert, forse, ...

De Boer: "Tra Roma e Ajax qualificazione aperta. Kluivert non era pronto" Il Romanista De Boer: "Tra Roma e Ajax qualificazione aperta. Kluivert non era pronto" L'ex calciatore dei Lancieri e del Barcellona: "Per i ragazzi di ten Hag un piccolo vantaggio nell'aver ipotecato il campionato. Justin deve dimostrare il suo valore" ...

De Boer: “L’Eredivisie campionato che penalizza l’Ajax” Intervenuto durante il pomeriggio di Teleradiostereo, Ronald de Boer, campione d’Europa con l’Ajax nel 1995, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla sfida tra gli olandesi e la Roma: Ai quarti d ...

Intervenuto durante il pomeriggio di Teleradiostereo, Ronald de, campione d'Europa con l'nel 1995, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla sfida tra gli olandesi e la Roma: Ai quarti di finale di Europa League si giocherà- Roma: per le due ...Commenta per primo Ronald de, campione d'Europa con l'nel 1995, parla a Teleradiostereo , dicendo la sua su Justin Kluivert , giocatore ancora di proprietà della Roma ora in prestito all'RB Lipsia: 'Kluivert, forse, ...L'ex calciatore dei Lancieri e del Barcellona: "Per i ragazzi di ten Hag un piccolo vantaggio nell'aver ipotecato il campionato. Justin deve dimostrare il suo valore" ...Intervenuto durante il pomeriggio di Teleradiostereo, Ronald de Boer, campione d’Europa con l’Ajax nel 1995, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla sfida tra gli olandesi e la Roma: Ai quarti d ...