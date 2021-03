Covid, vaccini e criticità: l’intervento di Potere al Popolo Sannio (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSulla vicenda Covid e la campagna di vaccinazione riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Potere al Popolo Sannio: “In questi giorni abbiamo letto sulla stampa locale diverse prese di posizione critiche nei confronti di una campagna vaccinale che nella nostra provincia, così come purtroppo in tutto il territorio nazionale, sta mostrando enormi lacune e inefficienze. Vogliamo innanzitutto esprimere la nostra vicinanza e solidarietà alle persone fragili con patologie, agli anziani e alle loro famiglie che da ormai più di un anno vivono una situazione di enorme apprensione, come e più di tutti, e che avevano visto giustamente nel vaccino una possibile via di uscita, ma a causa della mancanza di organizzazione (unita alle oggettive difficoltà logistiche) ancora attendono invano il loro turno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSulla vicendae la campagna di vaccinazione riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dial: “In questi giorni abbiamo letto sulla stampa locale diverse prese di posizione critiche nei confronti di una campagna vaccinale che nella nostra provincia, così come purtroppo in tutto il territorio nazionale, sta mostrando enormi lacune e inefficienze. Vogliamo innanzitutto esprimere la nostra vicinanza e solidarietà alle persone fragili con patologie, agli anziani e alle loro famiglie che da ormai più di un anno vivono una situazione di enorme apprensione, come e più di tutti, e che avevano visto giustamente nel vaccino una possibile via di uscita, ma a causa della mancanza di organizzazione (unita alle oggettive difficoltà logistiche) ancora attendono invano il loro turno ...

