Cooperativa Dedalus apre un polo giuridico per i cittadini stranieri (Di martedì 23 marzo 2021) Percorsi di accompagnamento giuridico/legale per cittadini stranieri in condizioni di particolare vulnerabilità e con situazioni giuridiche complesse. Dedalus, la Cooperativa sociale con sede a Napoli e attiva da 40 anni nel campo della ricerca, progettazione e gestione dei servizi a valenza sociale, promuove Il Punto – polo di coordinamento giuridico per la promozione dei diritti dei cittadini stranieri. Il polo ha presentato ufficialmente le proprie attività il 22 marzo nel seminario online “SINERGIE. Tra il giuridico e il sociale per garantire diritti e opportunità”, organizzato a ridosso della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale del 21 marzo. Il Punto, in ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Percorsi di accompagnamento/legale perin condizioni di particolare vulnerabilità e con situazioni giuridiche complesse., lasociale con sede a Napoli e attiva da 40 anni nel campo della ricerca, progettazione e gestione dei servizi a valenza sociale, promuove Il Punto –di coordinamentoper la promozione dei diritti dei. Ilha presentato ufficialmente le proprie attività il 22 marzo nel seminario online “SINERGIE. Tra ile il sociale per garantire diritti e opportunità”, organizzato a ridosso della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale del 21 marzo. Il Punto, in ...

