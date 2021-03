"Chi insulta Tognazzi-Spalletti confonde la finzione con la realtà. Un cortocircuito mentale" (Di martedì 23 marzo 2021) Allenatore per finzione nella serie tv Speravo de morì prima, ma destinatario di insulti veri. L’attore Gianmarco Tognazzi diventa bersaglio degli attacchi social della tifoseria romanista dopo aver prestato il volto a Mister Luciano Spalletti, ultimo allenatore di Francesco Totti (interpretato da Pietro Castellitto) e suo “antagonista” nella fase che lo condusse al ritiro dal calcio giocato. “I social hanno anche un parere molto positivo, ma si passa senza mediazione dalla critica all’insulto diretto: una cosa insopportabile. È la degenerazione di ogni forma di rispetto”, ha detto l’attore ai microfoni della radio romanista ReteSport. Un episodio che ci ricorda una volta di più quanto possa essere labile la percezione del confine che separa l’universo filmico, quindi la fantasia, dal mondo dello spettatore, quindi la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) Allenatore pernella serie tv Speravo de morì prima, ma destinatario di insulti veri. L’attore Gianmarcodiventa bersaglio degli attacchi social della tifoseria romanista dopo aver prestato il volto a Mister Luciano, ultimo allenatore di Francesco Totti (interpretato da Pietro Castellitto) e suo “antagonista” nella fase che lo condusse al ritiro dal calcio giocato. “I social hanno anche un parere molto positivo, ma si passa senza mediazione dalla critica all’insulto diretto: una cosa insopportabile. È la degenerazione di ogni forma di rispetto”, ha detto l’attore ai microfoni della radio romanista ReteSport. Un episodio che ci ricorda una volta di più quanto possa essere labile la percezione del confine che separa l’universo filmico, quindi la fantasia, dal mondo dello spettatore, quindi la ...

