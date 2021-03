Brahim Diaz: “Ibrahimovic mi sta dando tanto. Scudetto? Non dipende da noi ma ci proveremo” (Di martedì 23 marzo 2021) Intervistato da Radio Marca, il centrocampista del Milan, Brahim Diaz, ora impegnato con la Nazionale Under 21 spagnola, ha parlato della stagione in rossonero e di cosa si attende dal futuro. Queste le sue parole: “Su IBrahimovic: “Sta andando tutto abbastanza bene. Il legame con Ibra è fenomenale, ti prende il massimo e tira fuori il meglio di te. Averlo nello spogliatoio è un onore”. Sulla vittoria a Firenze: “L’altro giorno a Firenze ho potuto dare una mano con un gol. Come dice mio padre sono un ‘mascalzone’, un ‘topo di zona'”. Sullo Scudetto: “Raggiungere l’Inter? Dobbiamo concentrarci su noi stessi, la squadra deve vincere le restanti partite” Sul ritorno del Milan: “Abbiamo fatto una squadra che unisce i giovani all’esperienza. Continuiamo così per raggiungere obiettivi e lottare per la Serie ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 marzo 2021) Intervistato da Radio Marca, il centrocampista del Milan,, ora impegnato con la Nazionale Under 21 spagnola, ha parlato della stagione in rossonero e di cosa si attende dal futuro. Queste le sue parole: “Su Iovic: “Sta antutto abbastanza bene. Il legame con Ibra è fenomenale, ti prende il massimo e tira fuori il meglio di te. Averlo nello spogliatoio è un onore”. Sulla vittoria a Firenze: “L’altro giorno a Firenze ho potuto dare una mano con un gol. Come dice mio padre sono un ‘mascalzone’, un ‘topo di zona'”. Sullo: “Raggiungere l’Inter? Dobbiamo concentrarci su noi stessi, la squadra deve vincere le restanti partite” Sul ritorno del Milan: “Abbiamo fatto una squadra che unisce i giovani all’esperienza. Continuiamo così per raggiungere obiettivi e lottare per la Serie ...

