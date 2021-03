Banche, Enria: “Affrontare aumento NPL per non minare ripresa” (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Il capo della vigilanza bancaria europea Andrea Enria, in audizione alla Commissione economia dell’Europarlamento, torna a parlare della redditività delle Banche e delle prospettive di aumento dei crediti deteriorati quando terminerà il supporto pubblico legato all’emergenza Covid. Enria parla di un “effetto precipizio” sulla qualità del credito determinato dallo scadere delle misure di sostegno approntate per l’emergenza e del conseguente aumento degli NPL. “Il riconoscimento e la gestione precoce del rischio di credito – afferma – sono essenziali per evitare un accumulo di crediti inesigibili, che amplificherebbe la profondità dello shock e ostacolerebbe la capacità delle Banche di sostenere la ripresa economica“. Il capo della vigilanza indica due ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Il capo della vigilanza bancaria europea Andrea, in audizione alla Commissione economia dell’Europarlamento, torna a parlare della redditività dellee delle prospettive didei crediti deteriorati quando terminerà il supporto pubblico legato all’emergenza Covid.parla di un “effetto precipizio” sulla qualità del credito determinato dallo scadere delle misure di sostegno approntate per l’emergenza e del conseguentedegli NPL. “Il riconoscimento e la gestione precoce del rischio di credito – afferma – sono essenziali per evitare un accumulo di crediti inesigibili, che amplificherebbe la profondità dello shock e ostacolerebbe la capacità delledi sostenere laeconomica“. Il capo della vigilanza indica due ...

