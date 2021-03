AstraZeneca non trova pace. Oggi arriva lo schiaffo degli scienziati americani (Di martedì 23 marzo 2021) L’ennesima battuta d’arresto su AstraZeneca arriva da oltreoceano, dove il vaccino anglo-svedese è ancora al vaglio delle istituzioni. Stanotte un organo di controllo ha espresso riserve nei confronti dei risultati dei test clinici. La preoccupazione è che i dati su cui sono basati potrebbero essere obsoleti. Ieri AstraZeneca ha pubblicato i risultati della “fase 3” (test di massa) condotta negli States. Questi hanno attestato un’efficacia pari al 79% e il 100% di riduzione di forme gravi e ospedalizzazioni relative al Covid-19, risultati peraltro superiori alle aspettative. Qualche ora dopo, una nota viene diffusa nottetempo dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases, il principale istituto di infettivologia statunitense alle dipendenze del Dipartimento della salute federale. Che mette in dubbio i risultati della fase ... Leggi su formiche (Di martedì 23 marzo 2021) L’ennesima battuta d’arresto suda oltreoceano, dove il vaccino anglo-svedese è ancora al vaglio delle istituzioni. Stanotte un organo di controllo ha espresso riserve nei confronti dei risultati dei test clinici. La preoccupazione è che i dati su cui sono basati potrebbero essere obsoleti. Ieriha pubblicato i risultati della “fase 3” (test di massa) condotta negli States. Questi hanno attestato un’efficacia pari al 79% e il 100% di riduzione di forme gravi e ospedalizzazioni relative al Covid-19, risultati peraltro superiori alle aspettative. Qualche ora dopo, una nota viene diffusa nottetempo dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases, il principale istituto di infettivologia statunitense alle dipendenze del Dipartimento della salute federale. Che mette in dubbio i risultati della fase ...

