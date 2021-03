Alessandro Gassmann vince l’RdC Awards 2020 come miglior attore

(Di martedì 23 marzo 2021)interprete, mentre Emanuela Rossi con ‘Buio’ il premio per laopera prima Ogni anno la Rivista del Cinematografo assegna dei riconoscimenti ai protagonisti del mondo del cinema, della televisione e della cultura. Ieri sono stati annunciati i vincitori degli RdC. «Maistavolta gli RdC– che naturalmente avremmo voluto celebrare in presenza – assumono un’importanza particolare. Perché dimostrano, anche in un’annata a dir poco problematicaquesta, quanto il cinema italiano sappia ancora non solo resistere ma esistere in maniera decisa e significativa – ...

... miglior film) Paola Cortellesi e Maria Sole Tognazzi (protagonista e regista di Petra , miglior serie tv)(miglior interpretazione per Non odiare ) Ludovica Francesconi (premio ...Nel corso della sua carriera ha recitato anche in un paio di film (dae Paolo Sorrentino fino a Ben Stiller), danzato per Milly Carlucci a Ballando con le Stelle ed è rimasta sul ...Alessandro Gassmann vince l'RdC Awards 2020 come miglior interprete, mentre Emanuela Rossi con 'Buio' il premio per la miglior opera prima ...Alessandro Gassmann vince l’RdC Awards 2020 per la miglior interprete, mentre Emanuela Rossi con ‘Buio’ il premio per la miglior opera prima Ogni anno la Rivista del Cinematografo assegna dei ...