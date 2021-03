15 coltellate in pieno giorno | quell' orrore mentre fa jogging

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 23 marzo 2021) Rosa Scognamiglio In foto, Marta Novello (Immagine da Facebook) La vittima, Marta Novello, è stata accoltellata da un ragazzo di 17 anni. Ferita gravemente all'addome, la giovane è stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico. Le sue condizioni sono critiche È stata colta di spalle, scaraventata in un fossato e accoltellata all'addome. Sono ore decisive per Marta Novello, 26enne trevigiana che, nel tardo di ieri, è stata assalita da uno sconosciuto armato di coltello in via Marignana, a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso,faceva giogging. L'aggressore, stando a quanto riporta il Corriere.it, sarebbe un ragazzo moglianese di 17 anni. A quanto pare si tratterebbe di una tentata rapina finita male ma, al momento, non si esclude nessuna ipotesi. L'aggressione choc I fatti risalgono a lunedì 22 marzo, pressappoco alle ore 17. Marta, ...