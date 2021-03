'Xbox Game Pass non è Netflix'. I giocatori spendono il 20% in più e altri dati rivelati da Microsoft (Di lunedì 22 marzo 2021) Sarah Bond di Microsoft ha condiviso alcuni nuovi dati su Xbox Game Pass che svelano alcune tendenze e comportamenti degli abbonati. La dirigente ha detto a Forbes che gli abbonati a Game Pass tendono a giocare più giochi in generale e, cosa molto importante per Xbox e i suoi partner, spendono di più. Bond ha dichiarato che gli utenti Game Pass: Nell'intervista, Bond ha affermato che Game Pass ha una proposta di valore diversa rispetto a un servizio di streaming video come Netflix perché Game Pass porta a ulteriori modi per spendere soldi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 marzo 2021) Sarah Bond diha condiviso alcuni nuovisuche svelano alcune tendenze e comportamenti degli abbonati. La dirigente ha detto a Forbes che gli abbonati atendono a giocare più giochi in generale e, cosa molto importante pere i suoi partner,di più. Bond ha dichiarato che gli utenti: Nell'intervista, Bond ha affermato cheha una proposta di valore diversa rispetto a un servizio di streaming video comeperchéporta a ulteriori modi per spendere soldi. Leggi altro...

