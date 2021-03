Vagare per casa tra Dylan e Springsteen (Di lunedì 22 marzo 2021) Siamo di nuovo qui. Lo so, siamo sempre stati qui, non ci siamo spostati se non fugacemente, illusoriamente, ma l’illusione, a volte, è sufficiente per essere altrove, o quantomeno per sentircisi, mentre al momento, ora come ora, di illusorio c’è ben poco. Ci sono le mura dentro le quali siamo più o meno volontariamente costretti, e ci siamo noi. Il mondo, almeno quello che ora è il mondo, concetto non esattamente coincidente con quello del mondo fino a poco più di un anno fa, anzi, affatto coincidente con quel mondo lì, se ne sta oltre le finestre, ovattato. Certo, meno silenzioso che un anno fa di questi tempi, le strade deserte, il silenzio della città una città altrimenti brulicante di vita e di rumori, rotto dal canto degli uccellini, come in una sorta di sequel di Io sono leggenda, e dal grido delle sirene delle ambulanze, niente smog, aria pulita come in alta montagna, niente ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Siamo di nuovo qui. Lo so, siamo sempre stati qui, non ci siamo spostati se non fugacemente, illusoriamente, ma l’illusione, a volte, è sufficiente per essere altrove, o quantomeno per sentircisi, mentre al momento, ora come ora, di illusorio c’è ben poco. Ci sono le mura dentro le quali siamo più o meno volontariamente costretti, e ci siamo noi. Il mondo, almeno quello che ora è il mondo, concetto non esattamente coincidente con quello del mondo fino a poco più di un anno fa, anzi, affatto coincidente con quel mondo lì, se ne sta oltre le finestre, ovattato. Certo, meno silenzioso che un anno fa di questi tempi, le strade deserte, il silenzio della città una città altrimenti brulicante di vita e di rumori, rotto dal canto degli uccellini, come in una sorta di sequel di Io sono leggenda, e dal grido delle sirene delle ambulanze, niente smog, aria pulita come in alta montagna, niente ...

