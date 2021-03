Un uomo si introduce nella villa di Johnny Depp, si fa una doccia e si prepara anche un drink: arrestato (Di lunedì 22 marzo 2021) Intruso entra nella villa di Johnny Depp, si fa una doccia e un drink: arrestato Un intruso si è introdotto nella villa dell’attore Johnny Depp, si è preparato un drink e poi si è fatto una doccia come se nulla fosse prima di essere arrestato dalla polizia. Secondo quanto svelato dal sito statunitense Tmz, l’intrusione è avvenuta nella dimora che l’attore possiede a Los Angeles. Ad allertare gli agenti è stata la security di Depp, dopo essersi accorta che all’interno dell’abitazione vi era qualcuno. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato l’intruso sotto la doccia in uno dei ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021) Intruso entradi, si fa unae unUn intruso si è introdottodell’attore, si èto une poi si è fatto unacome se nulla fosse prima di esseredalla polizia. Secondo quanto svelato dal sito statunitense Tmz, l’intrusione è avvenutadimora che l’attore possiede a Los Angeles. Ad allertare gli agenti è stata la security di, dopo essersi accorta che all’interno dell’abitazione vi era qualcuno. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato l’intruso sotto lain uno dei ...

Advertising

AndreaVicere : @AlfonsoFuggetta Domanda da ignorante. Come mai è importante un campionamento così elevato, con la f di Nyquist a… - hotroppiaccount : RT @clubshowitalia_: Cristina introduce Gianluca ed è subito: Gianluca è un uomo... che non sa cosa vuole ?????? #clubshowitalia - clubshowitalia_ : Cristina introduce Gianluca ed è subito: Gianluca è un uomo... che non sa cosa vuole ?????? #clubshowitalia - LucioMolo : 'Se l'uomo sente che qualcosa è psicologicamente fuori posto, allora introduce la nozione di tempo e il pensiero de… -