Triangolo amoroso per Adriano? L’Imperatore smentisce | “Non credeteci Disturba…”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Da giorni sui quotidiani brasiliani si parla della situazione sentimentale di. Secondo Extra, l'ex nerazzurro frequenterebbe contemporaneamente le sue due ex: Micaela Mesquita e Victoria Moreira. Ma con un video postato su Instagram , l'Imperatore non ci sta e risponde così ai pettegolezzi: "Ciao ragazzi, come state? Sono qui per negare quello che la gente dice di me. Non sto con Victoria da più di due anni, un anno e mezzo".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMpbpFAHcEP/?hl=it""La persona con cui sto da sette mesi è Micaela. Non so perché lo stanno facendo. Per favore, non, disturba il mio rapporto, è fastidioso per lei e spero che smetteranno di parlare di queste sciocchezze, che non c'entrano niente. Sto solo con Micaela". Golssip.