Thederick Barnes | com’è oggi dopo il programma Vite al Limite

Leggi su ck12

(Di lunedì 22 marzo 2021) Cosa sapere su , il reality show dedicato agli obesi. (Facebook)Pesava oltre 335 chili,il protagonista dial, reality show estremo per obesi patologici, quando è entrato neldel dottor Now, che in Italia va in onda sul circuito di Discovery Channel e nello specifico su Real Time.era dedito al gelato e alle pizze. Ha un intero conto aperto con il suo venditore di gelati che ogni mattina andava a casa sua con una serie di opzioni nel suo furgone. Leggi anche ->al, l’incredibile trasformazione di Lindsey Witte: eccoInsomma, l’uomo per dieci anni non ha vissuto che in funzione del cibo e appunto del suo fornitore di gelati, un ...