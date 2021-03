Street Art | a Milano un murales rende omaggio ai lavoratori in prima linea | i sanitari | i braccianti e commessi dei supermercati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 marzo 2021) Sorgerà anelle prossime settimane Necesse: un progetto grafico diart che occuperà una parete di 1300 metri quadrati in via Ludovico di Breme (zona Certosa), sulla quale saranno rappresentati i mestieri che sono stati inper tutto il 2020. Settanta metri di lunghezza per diciassette di altezza in cui sarà dato spazio aagricoli edei. “Sono tutti lavori che erano importanti anchedella pandemia”, spiega a ilfattoquotidiano.it l’artista SMOE, “e ci siamo resi conto di loro solo durante l’emergenza”. “E non ci siamo fermati a questo, abbiamo immaginato un bambino che disegna delle case in un momento storico in cui i bambini non escono più di casa”. Il ...