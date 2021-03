Speranza: “momento ancora difficile, ma ci saranno miglioramenti. Correre su vaccini” (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – La parola d’ordine è e resta cautela ma da qui ai prossimi mesi, specie quelli estivi, il peggio dovrebbe essere alle spalle, anche in scia allo sprint della campagna vaccinale. “Sono stato sempre quello più duro e realista che era costretto a dire sempre la verità, ma ora ci sono le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane. Questo però è ancora un momento difficile, dobbiamo conservare tutte le precauzioni ma con il passare delle settimane la situazione andrà gradualmente a migliorare, e già in primavera e poi nel corso dell’estate vedremo un miglioramento significativo. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenuto, ieri, a Domenica In, precisando che “non ci sarà un momento X, sarà un percorso graduale” e che comunque il sistema dei colori ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – La parola d’ordine è e resta cautela ma da qui ai prossimi mesi, specie quelli estivi, il peggio dovrebbe essere alle spalle, anche in scia allo sprint della campagna vaccinale. “Sono stato sempre quello più duro e realista che era costretto a dire sempre la verità, ma ora ci sono le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane. Questo però èun, dobbiamo conservare tutte le precauzioni ma con il passare delle settimane la situazione andrà gradualmente a migliorare, e già in primavera e poi nel corso dell’estate vedremo un miglioramento significativo. Lo ha detto il ministro della Salute Robertointervenuto, ieri, a Domenica In, precisando che “non ci sarà unX, sarà un percorso graduale” e che comunque il sistema dei colori ...

