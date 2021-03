Roma, rapina un uomo sulla Casilina mentre getta l’immondizia. Aveva un coltello a lama fissa (Di lunedì 22 marzo 2021) rapinato in strada mentre getta l’immondizia. Arrestato dalla polizia uno dei due malviventi. È accaduto intorno all’una di notte di domenica scorsa a Roma nel quartiere Casilino. L’uomo, sceso a gettare l’immondizia, all’improvviso, è stato aggredito da due persone una delle quali, dopo averlo colpito gli hanno rubato il portafoglio. L’uomo, riuscito a fuggire, ha attirato l’attenzione della volante del V Distretto Prenestino che stava transitando in quel momento in via Muzio Oddi, nei pressi della via Casilina. Su indicazione della vittima, i poliziotti sono riusciti a fermare uno dei due malviventi che nella circostanza, dopo aver gettato a terra il portafoglio, ha iniziato a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021)to in strada. Arrestato dalla polizia uno dei due malviventi. È accaduto intorno all’una di notte di domenica scorsa anel quartiere Casilino. L’, sceso are, all’improvviso, è stato aggredito da due persone una delle quali, dopo averlo colpito gli hanno rubato il portafoglio. L’, riuscito a fuggire, ha attirato l’attenzione della volante del V Distretto Prenestino che stava transitando in quel momento in via Muzio Oddi, nei pressi della via. Su indicazione della vittima, i poliziotti sono riusciti a fermare uno dei due malviventi che nella circostanza, dopo averto a terra il portafoglio, ha iniziato a ...

