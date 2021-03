Riforma pensioni: se ne discuterà più in là, prima ammortizzatori sociali (Di lunedì 22 marzo 2021) Per la Riforma pensioni è necessario attendere, per ora le priorità del governo sono altre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 marzo 2021) Per laè necessario attendere, per ora le priorità del governo sono altre. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Riforma pensioni: se ne discuterà più in là, prima ammortizzatori sociali - Marchetticlaud5 : @matteo_rivi @aspettaaspetta Purtroppo, vogliono diminuire il n° degli anziani. Ma non politici Così facendo effet… - gillette6302 : @Yi_Benevolence Immagino parlate della tizia che 'piangeva' per la a riforma pensioni ? Appena vista il dito è scat… - Loustrong : @_smicera @SignorErnesto non è questa la riforma delle pensioni che vorrebbero i giovani. - Giampao62096071 : @xissur3 @borghi_claudio @xissur3 che contraddizione ! La PROTESTA detta il malcontento e le rivendicazioni dei Pop… -