Recensione Doom Eternal: The Ancient Gods Part 2 (Di lunedì 22 marzo 2021) La storia di Doom Eternal arriva alla sua conclusione con The Ancient Gods Part 2 e in questa Recensione scopriremo com’è quest’ultimo DLC Per tutti gli appassionati quest’ultima espansione rappresenta una pietra miliare per il Doomguy che ha accompagnato per anni varie generazioni di videogiocatori. In questo DLC infatti i giocatori affronteranno lo scontro definitivo fra la razza umana e i demoni. Come lo avranno strutturato gli sviluppatori? Non ci resta che iniziare questa Recensione su The Ancient Gods Part 2 e scoprire se il ciclo di Doom Eternal ha una degna conclusione o meno. Niente di quello che sappiamo è reale Questa frase potrà risultare strana ai ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 22 marzo 2021) La storia diarriva alla sua conclusione con The2 e in questascopriremo com’è quest’ultimo DLC Per tutti gli appassionati quest’ultima espansione rappresenta una pietra miliare per ilguy che ha accompagnato per anni varie generazioni di videogiocatori. In questo DLC infatti i giocatori affronteranno lo scontro definitivo fra la razza umana e i demoni. Come lo avranno strutturato gli sviluppatori? Non ci resta che iniziare questasu The2 e scoprire se il ciclo diha una degna conclusione o meno. Niente di quello che sappiamo è reale Questa frase potrà risultare strana ai ...

Advertising

alexzan__ : [IT] La mia recensione della seconda ed ultima espansione di Doom Eternal. Che è stata davvero fantastica. - GamingTalker : Doom Eternal The Ancient Gods - Parte 2 recensione: la fine della nuova avventura dello Slayer… - Stay_Nerd : Doom Eternal The Ancient Gods Part 2 L’espansione che conclude il viaggio infernale dello Slayer - GamingToday4 : DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2, tutto è bene, ciò che finisce in carneficina | Recensione - MangaForevernet : ? Doom Eternal - DLC The Ancient Gods Parte 2 | Recensione ? ? -