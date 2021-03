Per il Gruppo Chiesi nuova 'visual identity' (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) - Chiesi, Gruppo farmaceutico internazionale orientato alla ricerca, presenta oggi la sua nuova 'visual identity', ispirata dalle parole ed esperienze dei pazienti. L'annuncio, spiega lo stesso Gruppo Chesi in una nota, "segna un ulteriore passo avanti nel continuo sforzo intrapreso per creare una cultura aziendale realmente empatica nei confronti dei pazienti e allineata con i più alti standard etici e di sostenibilità a cui Chiesi aderisce come Società Benefit e azienda certificata B Corp". In questo percorso, il Gruppo Chiesi ha seguito un nuovo approccio "ascoltando le necessità dei pazienti, delle famiglie e dei caregiver ed entrando in empatia con loro facendo proprie le loro esperienze di vita ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) -farmaceutico internazionale orientato alla ricerca, presenta oggi la sua', ispirata dalle parole ed esperienze dei pazienti. L'annuncio, spiega lo stessoChesi in una nota, "segna un ulteriore passo avanti nel continuo sforzo intrapreso per creare una cultura aziendale realmente empatica nei confronti dei pazienti e allineata con i più alti standard etici e di sostenibilità a cuiaderisce come Società Benefit e azienda certificata B Corp". In questo percorso, ilha seguito un nuovo approccio "ascoltando le necessità dei pazienti, delle famiglie e dei caregiver ed entrando in empatia con loro facendo proprie le loro esperienze di vita ...

Advertising

TgLa7 : #Letta conferma l'alleanza con #M5s per battere il #centrodestra. Poi vuole due donne capi gruppo #Pd - fattoquotidiano : La proposta di Enrico Letta per fermare i cambi di casacca: chi se ne va da un gruppo finisce tra i “non iscritti”… - fsnews_it : Auto ?? elettriche poste nei vagoni dei treni ?? dove sfruttano il tempo di viaggio per ricaricarsi. L’idea della sta… - danycolo99 : RT @Magic_d01: Un risultato assurdo, ma che ci fa tanto onore... BRAVI NOI, CE LO MERITIAMO ?????? Per l'impegno che mettiamo, per il progetto… - mfc____ : esiste un girone dell’inferno per i docenti universitari che propongono lavori di gruppo al posto dei parziali -