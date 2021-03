Non ci sono prove che i vaccini causino un’evoluzione «drammatica» del virus Sars-CoV-2 (Di lunedì 22 marzo 2021) Il 19 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un articolo pubblicato il 16 marzo 2021 da ByoBlu, sito e videoblog fondato da Claudio Messora, ex capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle, di cui avevamo parlato nel merito delle fonti di disinformazione del 2020. L’articolo è intitolato «Nessuna immunità di gregge con questi vaccini – Geert Vanden Bossche». L’articolo di ByoBlu fa riferimento a una lettera aperta all’Oms pubblicata da Geert Vanden Bossche su Twitter il 6 marzo 2021, a un articolo pubblicato lo stesso giorno sul sito covexit.com (blog dell’agronomo ed economista Jean-Pierre Kiekens dedicato alla pandemia e in particolare a terapie domiciliari non sempre scientificamente provate, come idrossiclorochina e ivermectina) e infine a un’intervista di 42 minuti pubblicata sul canale Vejon Health di Youtube il 6 ... Leggi su facta.news (Di lunedì 22 marzo 2021) Il 19 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via WhatsApp la richiesta di verificare un articolo pubblicato il 16 marzo 2021 da ByoBlu, sito e videoblog fondato da Claudio Messora, ex capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle, di cui avevamo parlato nel merito delle fonti di disinformazione del 2020. L’articolo è intitolato «Nessuna immunità di gregge con questi– Geert Vanden Bossche». L’articolo di ByoBlu fa riferimento a una lettera aperta all’Oms pubblicata da Geert Vanden Bossche su Twitter il 6 marzo 2021, a un articolo pubblicato lo stesso giorno sul sito covexit.com (blog dell’agronomo ed economista Jean-Pierre Kiekens dedicato alla pandemia e in particolare a terapie domiciliari non sempre scientificamente provate, come idrossiclorochina e ivermectina) e infine a un’intervista di 42 minuti pubblicata sul canale Vejon Health di Youtube il 6 ...

