MotoGP | Marc Marquez salterà la gara d’apertura in Qatar

Dopo un'intera stagione trascorsa lontano dalle piste del motomondiale, Marc Marquez dovrà rinunciare al ritorno nel campionato di MotoGP. Nella visita di controllo a cui si è sottoposto, Marquez e la sua equipe di medici hanno deciso che è meglio non tornare in pista questo fine settimana in vista del GP del Qatar. Non solo brutte notizie però, perché c'èstata una positiva risposta clinica relativa all'intensificazione del suo allenamento. Marc Marquez salta la gara d'apertura di MotoGP Il campione di Cervera, che nei giorni scorsi era risalito sulla sella della sua RC213V-S prima a Barcellona e poi a Portimao, non parteciperà al weekend del Qatar. Il consulto con i medici non ha avuto esito ...

