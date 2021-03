Michela Murgia dice basta all’eroe classico | nelle favole deve vincere il “collettivo”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Nella visione di, la criptofemminista che vuole sconfiggere il patriarcato, anche gli eroi classici diventano personaggi nocivi. Ne aveva scritto in un libro per ragazzi, Noi siamo tempesta, adesso riproposto da Salani, e nel quale aveva scelto storie dove a vicnere è il “” e non un singolo eroe. un testo dellarivolto ai ragazzini e intitolato Noi siamo tempesta. Il sottotitolo è eloquente: «Storie senza eroe che hanno cambiato il mondo». Il bersaglio della polemica – scrive Francesco Borgonovo su la Verità – “sono, appunto, gli eroi. Secondo la, sarebbe meglio abolirli, perché le storie che li hanno come protagonisti non sono poi così edificanti. «Il messaggio sottinteso è che siano l’x factor, l’eccellenza individuale, il talento raro di singole persone a fare ...

