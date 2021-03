Meloni si indigna per l’aggressione omofoba, ma per lei “gli omosessuali non sono discriminati” (Di lunedì 22 marzo 2021) Dire sempre no, negare un problema evidente in Italia per poi accorgersi, dopo un fatto di cronaca, che quel problema esiste realmente. Chissà se quanto accaduto nei giorni scorsi a Roma, con l’aggressione omofoba all’interno della stazione Valle Aurelia, avrà fatto aprire gli occhi a Giorgia Meloni. La speranza è che la leader di Fratelli d’Italia dia seguito al suo post social di indignazione per quanto accaduto. Magari cambiando atteggiamento nei confronti del ddl Zan contro l’omotransfobia. Giorgia Meloni, forse, ha aperto gli occhi sul problema omofobia in Italia “Rimango scioccata davanti questa assurda e brutale violenza a Roma a danno di un ragazzo che, dalle ricostruzioni della stampa, sarebbe stato aggredito solo perché baciava il suo compagno. Spero che il responsabile di questa vigliacca ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Dire sempre no, negare un problema evidente in Italia per poi accorgersi, dopo un fatto di cronaca, che quel problema esiste realmente. Chissà se quanto accaduto nei giorni scorsi a Roma, conall’interno della stazione Valle Aurelia, avrà fatto aprire gli occhi a Giorgia. La speranza è che la leader di Fratelli d’Italia dia seguito al suo post social dizione per quanto accaduto. Magari cambiando atteggiamento nei confronti del ddl Zan contro l’omotransfobia. Giorgia, forse, ha aperto gli occhi sul problema omofobia in Italia “Rimango scioccata davanti questa assurda e brutale violenza a Roma a danno di un ragazzo che, dalle ricostruzioni della stampa, sarebbe stato aggredito solo perché baciava il suo compagno. Spero che il responsabile di questa vigliacca ...

