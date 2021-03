Ludovica Bizzaglia, ex fidanzata di Simone Paciello: “Deve andare avanti” (Di lunedì 22 marzo 2021) Ludovica Bizzaglia è l’ex fidanzata di Awed, Simone Paciello dell’Isola dei Famosi. I due si sono detti addio nel 2017, ecco perché. Ludovica Bizzaglia è stata per qualche tempo la fidanzata di Simone Paciello, Awed. I due hanno avuto modo di potersi conoscere sul set del film Un Natale al Sud e nonostante sembrassero essere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 22 marzo 2021)è l’exdi Awed,dell’Isola dei Famosi. I due si sono detti addio nel 2017, ecco perché.è stata per qualche tempo ladi, Awed. I due hanno avuto modo di potersi conoscere sul set del film Un Natale al Sud e nonostante sembrassero essere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

CronacaSocial : #isoladeifamosi, avete mai visto l'ex fidanzata del naufrago #awed? Ludovica. LEGGI ?? - _habit94 : RT @cardiopatyna: quel giorno ci siamo svegliate convinte di stare a casa mentre Ed Sheehan aveva il concerto a 10 minuti da noi ma è finit… - cardiopatyna : quel giorno ci siamo svegliate convinte di stare a casa mentre Ed Sheehan aveva il concerto a 10 minuti da noi ma è… - sunflowxrmoon : io sottonissima per ludovica bizzaglia - thatsthefckntea : awed amore io ti amo con tutta me stessa ma non puoi passarmi da ludovica bizzaglia una figona spaziale che sono do… -