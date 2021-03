L’intelligence celebra i suoi caduti e istituisce un premio alla memoria

Leggi su formiche

(Di lunedì 22 marzo 2021) C’è chi perdà la vita e anche chi la perde. Il 22 marzo la comunità di intelligence italiana ricorda entrambi con una giornata dedicata ai propri. Servitori dello Stato che sono rimasti uccisi in missione, lontano da casa, dopo una vita votatasicurezza nazionale, lontano dai riflettori pubblici. Come Nicola Calipari, poliziotto, funzionario e agente dei Servizi che ha perso la vita in Iraq, nel 2005. O ancora Vincenzo Li Causi, agente del Sismi, morto in Somalia durante la missione Ibis II, nel novembre del 1993. La lista è lunga, più di quanto si immagini. Il 22 marzo è la giornata del maresciallo Lorenzo D’Auria, ucciso dai Talebani in Afghanistan a soli 33 anni, quattordici anni fa. E di Pietro Antonio Colazzo, agente dell’Aise, scomparso a Kabul il 26 febbraio del 2010 in un attentato terroristico. “Il ...