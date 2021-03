Lazio Torino, fissata la data per l’appello: quando sarà discusso il ricorso (Di lunedì 22 marzo 2021) Lazio Torino, fissata la data per l’appello: ecco quando ci sarà il secondo grado dopo il ricorso presentato da Lotito fissata la data per l’appello per Lazio Torino. Dopo il primo grado, Lotito ha presentato un ricorso per chiedere la vittoria a tavolino e i 3 punti. La Corte d’Appello si terrà lunedì 29 marzo alle 12.30. Davanti al Giudice verrà discusso il ricorso biancoceleste, presentato nei giorni scorsi. Il club di Lotito spera di riuscire ad ottenere il ribaltamento della sentenza del Giudice Sportivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021)laper: eccociil secondo grado dopo ilpresentato da Lotitolaperper. Dopo il primo grado, Lotito ha presentato unper chiedere la vittoria a tavolino e i 3 punti. La Corte d’Appello si terrà lunedì 29 marzo alle 12.30. Davanti al Giudice verràilbiancoceleste, presentato nei giorni scorsi. Il club di Lotito spera di riuscire ad ottenere il ribaltamento della sentenza del Giudice Sportivo. Leggi su Calcionews24.com

