I numeri in chiaro. Laurenti: «Servono risorse che vaccinino su turni h24. Priorità assoluta è la dose alle categorie più fragili entro l'estate» (Di lunedì 22 marzo 2021) Torna a salire il numero delle vittime da Coronavirus in Italia. Dopo i 300 decessi di ieri, il bilancio di oggi si avvicina nuovamente alla soglia dei 400. «Purtroppo questo numero di vittime ci conferma che circolazione del virus è ancora elevata», osserva a Open Patrizia Laurenti, dottoressa e professoressa d'Igiene dell'Università Cattolica di Roma. «Il virus – aggiunge – ha colpito due, tre settimane fa, fino a un mese fa, le persone che vediamo oggi ricoverate in terapia intensiva e che purtroppo vanno incontro alla morte». Un dato, quello sui decessi, che «sarà l'ultimo a calare», spiega Laurenti. L'organizzazione delle vaccinazioni «Abbiamo presieduto in maniera stringente la tenuta organizzativa della filiera vaccinale, dal momento in cui abbiamo invitato gli operatori sanitari ad aderire alla vaccinazione al momento dell'arrivo delle ...

