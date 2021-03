Gualtieri | io e Letta decideremo presto | sarebbe scelta vita impegnativa

(Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – “La mia e’ una riflessione vera per quella cheunadie che richiede un lavoro preparatorio serio di studio e approfondimento”. Roberto, nel corso di un’intervista a La Stampa, ha spiegato in questi termini come si sta approcciando alla possibilita’ di candidarsi a sindaco di Roma. Una riflessione che non e’ affatto scontato possa concludersi con un si’ da parte dell’ex ministro del Mef: “Per Roma servono comunque soluzioni all’altezza, e su questo conci sono piena convergenza e comune consapevolezza- ha aggiunto il deputato Pd-assieme quando sara’ il momento”. E quel momento sara’ “”, ha chiosato

Poi Letta farà le sue analisi. Cercare un fronte largo., non strappare, io partecipo a tutti i ... tant'è che quando trovano un potenziale candidato come Gualtieri dicono che non si fanno..." "Io - ...
... dice. "Per Roma servono comunque soluzioni all'altezza, e su questo con Letta ci sono piena convergenza e comune consapevolezza. Decideremo assieme quando sarà il momento". Cioè "presto". ...
Poi Letta farà le sue analisi. Cercare un fronte largo ... E' un sistema con cui si prende del tempo, tant'è che quando trovano un potenziale candidato come Gualtieri dicono che non si fanno..." "Io - ...