Grande Fratello Vip, è scontro di fuoco tra Rosalinda Cannavò e Giacomo Urtis (Di lunedì 22 marzo 2021) Su Twitter, Giacomo Urtis e Rosalinda Cannavò si scontrando su temi scottanti che lasciano senza parole i fan del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di lunedì 22 marzo 2021) Su Twitter,si scontrando su temi scottanti che lasciano senza parole i fan delVip.

Advertising

VanityFairIt : Reduce dal successo del «Grande Fratello Vip», Stefania Orlando parla del ritorno alla vita di tutti i giorni, del… - MarioManca : Ho intervistato @stefyorlando e abbiamo parlato di tutto: di #gfvip, di Tommaso, di agenzie immobiliari, di Corrado… - trash_italiano : Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, la conduzione di Ilary Blasi, per niente impostata, semplice, caciarona, senz… - luciagifema : S: Comunque anch'io mi sono innamorata qui al grande fratello ?? Buongiorno Stefy e buongiorno Tommy?? I Zorzando m… - Kalulismo_ : RT @Tomele03: Ragazze lo dico per voi: se segue il Grande Fratello non é quello giusto perché é gay -