Governo: Letta un'ora da Draghi, 'colloquio a tutto campo su metodo e merito' (Di lunedì 22 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

graziano_delrio : Su ius soli Salvini fa risibili accuse a Letta e minacce al governo. Cosa si può o non si può discutere lo decide l… - matteosalvinimi : #Salvini: La proposta del segretario Pd Letta su #IusSoli? Mi è sembrata una provocazione nei confronti di Draghi,… - fattoquotidiano : Salvini: “Letta propone lo Ius soli? Vuol far cadere il governo. Solo un marziano o uno che arriva da Parigi regala… - TV7Benevento : Governo: Letta un'ora da Draghi, 'colloquio a tutto campo su metodo e merito'... - DiPint3 : RT @Mariva2000: Letta è proprio ossessionato da Salvini, non passa giorno senza che lo attacchi. Evidentemente non ha capito che cosa sia u… -