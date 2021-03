Frosinone | è Grosso l' erede di Nesta

(Di lunedì 22 marzo 2021) Da un campione del mondo a un altro. Esonerato Alessandro, fatale non solo la sconfitta contro il Lecce, il presidente Stirpe ha dato mandato al ds Guido Angelozzi di trovare unall'...

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone Grosso

La scelta è caduta, pertanto, su Fabio, 44 anni, già in B alla guida di Bari, Verona e ... Un epilogo che l'ex direttore dei liguri si augura di poter ripetere ancora al. Altrimenti ...... puntano il bersagliosapendo che saranno soprattutto gli impegni contro le piccole a ... Che potrebbero non essere centrati da Spal,e Pordenone, le tre grandi delusioni di questo ...Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha preso una decisione forte nelle ultime ore con l’esonero di mister Nesta a poche giornate dal termine. L’intento era quello di dare una scossa alla ...A poche ore dall'esonero dell'ex campione del mondo, un altro campione del mondo scelto per guidare il club ciociaro nell'ultima parte della stagione. L'ex tecnico di Bari, Verona, Brescia e Sion prov ...