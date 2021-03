Europei U21, il programma della prima giornata (Di lunedì 22 marzo 2021) Europei U21 2021, calendario, risultati e classifiche. Italia inserita nel girone con Spagna, Slovacchia e Repubblica Ceca. ROMA – Europei U21 2021, calendario, risultati e classifiche. Italia inserita nel girone con Spagna, Slovacchia e Repubblica Ceca. Europei U21 2021, calendario, risultati e classifiche Di seguito il resoconto completo della fase a gironi degli Europei Under 21, in programma in Ungheria e Slovenia. Gruppo A Classifica: Olanda, Germania, Ungheria, Romania 0 1^ giornataRomania-Olanda (24/3 ore 21)Ungheria-Germania (24/3 ore 21) Gruppo B Classifica: Slovenia, Spagna, Italia, Repubblica Ceca 0 1^ giornataRepubblica Ceca-Italia (24/3 ore 18)Slovenia-Spagna (24/3 ore 18) Gruppo C Classifica: Russia, ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 marzo 2021)U21 2021, calendario, risultati e classifiche. Italia inserita nel girone con Spagna, Slovacchia e Repubblica Ceca. ROMA –U21 2021, calendario, risultati e classifiche. Italia inserita nel girone con Spagna, Slovacchia e Repubblica Ceca.U21 2021, calendario, risultati e classifiche Di seguito il resoconto completofase a gironi degliUnder 21, inin Ungheria e Slovenia. Gruppo A Classifica: Olanda, Germania, Ungheria, Romania 0 1^Romania-Olanda (24/3 ore 21)Ungheria-Germania (24/3 ore 21) Gruppo B Classifica: Slovenia, Spagna, Italia, Repubblica Ceca 0 1^Repubblica Ceca-Italia (24/3 ore 18)Slovenia-Spagna (24/3 ore 18) Gruppo C Classifica: Russia, ...

Advertising

zazoomblog : Europei U21 Nicolato: “Abbiamo voglia di fare Scamacca sempre importante - #Europei #Nicolato: #“Abbiamo #voglia - sportface2016 : #calcio #EuroU21, le parole del tecnico azzurro Paolo #Nicolato in vista delle prime sfide degli #Azzurrini - AndreaPintore5 : RT @calcioinglese: L’U21 inglese convocata per gli europei di fine mese e... l’U21 inglese che sarebbe potuta essere convocata agli europei… - blando97 : RT @calcioinglese: L’U21 inglese convocata per gli europei di fine mese e... l’U21 inglese che sarebbe potuta essere convocata agli europei… - emanuel8__ : RT @calcioinglese: L’U21 inglese convocata per gli europei di fine mese e... l’U21 inglese che sarebbe potuta essere convocata agli europei… -