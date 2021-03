Entro il 2100 l’estate potrebbe durare sei mesi (Di lunedì 22 marzo 2021) (foto: Pixabay)Se non riusciremo a mettere un freno ai cambiamenti climatici, Entro il 2100 l’inverno durerà meno di due mesi mentre le estati, dato ancor più più preoccupante, si prolungheranno fino a durare sei mesi, portando con sé ondate di calore, incendi, tempeste sempre più frequenti e maggiori rischi per la nostra salute. A raccontarlo sono stati alcuni ricercatori, coordinati dalla Chinese Academy of Sciences, che hanno stimato quanto dureranno le stagioni nei prossimi anni, dimostrando come alle medie latitudini dell’emisfero settentrionale l’estate si allungherà sempre di più, primavera e autunno saranno più brevi e, appunto, l’inverno si accorcerà progressivamente. E il colpevole, ancora una volta, sarà il riscaldamento globale. Lo studio è stato appena pubblicato sulle ... Leggi su wired (Di lunedì 22 marzo 2021) (foto: Pixabay)Se non riusciremo a mettere un freno ai cambiamenti climatici,ill’inverno durerà meno di duementre le estati, dato ancor più più preoccupante, si prolungheranno fino asei, portando con sé ondate di calore, incendi, tempeste sempre più frequenti e maggiori rischi per la nostra salute. A raccontarlo sono stati alcuni ricercatori, coordinati dalla Chinese Academy of Sciences, che hanno stimato quanto dureranno le stagioni nei prossimi anni, dimostrando come alle medie latitudini dell’emisfero settentrionalesi allungherà sempre di più, primavera e autunno saranno più brevi e, appunto, l’inverno si accorcerà progressivamente. E il colpevole, ancora una volta, sarà il riscaldamento globale. Lo studio è stato appena pubblicato sulle ...

Ultime Notizie dalla rete : Entro 2100 Borsa: nell'ultimo decennio le rinnovabili hanno reso 7 volte più delle fossili | ... che ammonterebbero a 11.000 miliardi di dollari nelle rinnovabili entro il 2050, la temperatura media del mondo salirebbe comunque di 3,3 gradi centigradi entro il 2100, secondo BloombergNEF, cioè ...

Emisfero Boreale: entro il 2100 la stagione estiva durerà 6 mesi La crisi climatica sta colpendo il nostro pianeta a tal punto che le estati nell' emisfero boreale , quello settentrionale potrebbero durare metà dell'anno entro il 2100, hanno avvertito gli scienziati. Ciò non significa giornate più lunghe sotto il sole, ma impatti drammatici sulla salute umana, l'agricoltura e l'ecologia. Un lungo periodo di clima mite ...

