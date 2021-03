Calcio: Mancini, 'siamo un po' in emergenza a centrocampo' (Di lunedì 22 marzo 2021) Firenze, 22 mar. - (Adnkronos) - "siamo un po' in difficoltà a centrocampo visto che ci mancherà Jorginho, e probabilmente tornerà a casa Cristante". Così il ct azzurro Roberto Mancini in conferenza stampa dal raduno azzurro di Coverciano in vista delle tre partite di qualificazione ai mondiali contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. "Vediamo cosa succederà con i ragazzi dell'Inter quindi forse siamo un po' in emergenza", aggiunge il ct. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Firenze, 22 mar. - (Adnkronos) - "un po' in difficoltà avisto che ci mancherà Jorginho, e probabilmente tornerà a casa Cristante". Così il ct azzurro Robertoin conferenza stampa dal raduno azzurro di Coverciano in vista delle tre partite di qualificazione ai mondiali contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. "Vediamo cosa succederà con i ragazzi dell'Inter quindi forseun po' in", aggiunge il ct.

