Boxe | Povetkin vs Whyte 2 in tv | data | orario e streaming

(Di lunedì 22 marzo 2021) L’hanno chiamato Rumble On The Rock. Ma non è altro che uno dei rematch più attesi del 2021 di. A Gibilterra, Alexander(36–2–1) ritrova Dillian(27–2–0) per il titolo WBC ad interim dei pesi massimi. A quasi otto mesi dall’ultimo incrocio che sancì la vittoria del russo per ko tecnico al quinto round, i due torneranno a sfidarsi. Potrete seguire l’incontro in diretta esclusiva su Dazn a partire dalle 20:00 di sabato 27 marzo. L’incontro era stato originariamente fissato per il 21 novembre 2020 ma fu rinviato a causa della positività al Covid-19 di. Ora è davvero il momento. SportFace.